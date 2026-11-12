Шадаев: Минцифры предпочитает, чтобы дата-центры «уходили под землю»

Выступая на CNews Forum 2026, он отметил, что в ведомстве понимали, что дата-центры - это «потенциально очень уязвимые объекты». Министр добавил, что для защиты лучше строить их под землёй, нежели за рубежом.

«Выбирая между двумя историями: переезд за границу или уход под землю, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они уходили под землю, а не релоцировались», — сказал Шадаев.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявил, что для защиты дата-центров от атак можно строить их в отработанных угольных карьерах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

