В Израиле заявили о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлах»

Армия Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира ракетного подразделения ливанской организации «Хезболлах» на юге Ливана Мухаммеда Али Исмаила. Об этом заявили в пресс-службе армии.

В ЦАХАЛ заявили об авиаударе по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте

«ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили террориста Мухаммеда Али Исмаила, командира ракетного подразделения... и его заместителя... Хусейна Ахмада Исмаила», — отметили в ЦАХАЛ.

Израильские военные называют командира ответственным за руководство атаками против Израиля, в том числе запуском ракет по израильской территории.

По данным ЦАХАЛ, при ударе были также уничтожены другие командиры и боевики «Хезболлах».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛиванИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры