В Израиле заявили о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлах»
Армия Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира ракетного подразделения ливанской организации «Хезболлах» на юге Ливана Мухаммеда Али Исмаила. Об этом заявили в пресс-службе армии.
«ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили террориста Мухаммеда Али Исмаила, командира ракетного подразделения... и его заместителя... Хусейна Ахмада Исмаила», — отметили в ЦАХАЛ.
Израильские военные называют командира ответственным за руководство атаками против Израиля, в том числе запуском ракет по израильской территории.
По данным ЦАХАЛ, при ударе были также уничтожены другие командиры и боевики «Хезболлах».
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