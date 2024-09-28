«Хезболла» объявило о первой атаке по Израилю после гибели Насраллы
28 сентября 202416:59
Ливанское движение «Хезболла» объявило о первой атаке по Израилю после подтверждения гибели лидера движения Хасана Насраллы.
Правительство Ирана объявило трехдневный траур. Армия Израиля (ХАМАС) утверждает, что гибель генсека ливанского движения только усилит дух сопротивления. Там заявили о едином фронте с «Хезболлой» и выразили соболезнования.
«Мы, члены движения ХАМАС, должны возобновить нашу абсолютную солидарность и встать вместе с "Хезболлой" и исламским сопротивлением в Ливане», — говорится в заявлении группировки.
Ранее ВВС Израиля сбросили более 80 бомб для ликвидации Насраллы в подземном бункере в Бейруте 27 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru