«Необъявленная война»: Сатановский уверен в начале военной операции Израиля против Ливана
Израиль считает, что пришло время перебросить войска на север в рамках развития новой фазы конфликта с Ираном, отметил в эфире НСН Евгений Сатановский.
Перспективы начала военной операции Израиля против Ливана очень высокие, заявил политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что некоторые жители Ливана в первые минуты после второй волны взрывов техники запаниковали и отключили роутеры и телевизоры, так как боялись, что атака может стать более масштабной. По последним данным, 20 человек погибли, более 450 получили ранения. За день до этого, 17 сентября, в Ливане взорвались пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы». Тогда число пострадавших превысило три тысячи человек, 12 погибли. Сатановский считает, что Израиль перейдет к более решительным действиям.
«В первую очередь «Хезболла» подчиняется своему командованию и своему политическому руководству. Во вторую, она подчиняется иранскому Корпусу стражей исламской революции, которые, собственно говоря, ее и создали в качестве зарубежного подразделения КСИР. С мощными арсеналами, там, как минимум, тысяча ракет, всякой очень серьезной в военном отношении техники есть. Иранцы провели удачную операцию, взяв Израиль в клещи. С севера «Хезболла», с юга ХАМАС, «Исламский джихад», другие группировки в Газе. Ну и на дистанции йеменские хуситы. Дай им ракеты, так любой босоногий погонщик осла сможет причинить больше разрушений, чем серьезное военное подразделение. Что и произошло», – добавил собеседник НСН.
Пейджеры в Ливане начали детонировать 17 сентября в 15:45 по местному времени (совпадает с мск). Премьер-министр Ливана Наджиб Микати назвал взрывы пейджеров «преступной агрессией Израиля». А директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН допускал, что Ливан не оставит без ответа взрывы пейджеров в стране и проведет жесткую военную операцию против Израиля. По его словам, это вопрос одного-трех дней, передает «Радиоточка НСН».
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