«Необъявленная война»: Сатановский уверен в начале военной операции Израиля против Ливана

Перспективы начала военной операции Израиля против Ливана очень высокие, заявил политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что некоторые жители Ливана в первые минуты после второй волны взрывов техники запаниковали и отключили роутеры и телевизоры, так как боялись, что атака может стать более масштабной. По последним данным, 20 человек погибли, более 450 получили ранения. За день до этого, 17 сентября, в Ливане взорвались пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы». Тогда число пострадавших превысило три тысячи человек, 12 погибли. Сатановский считает, что Израиль перейдет к более решительным действиям.