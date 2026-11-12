Он также указал на разницу в подходах к процессу урегулирования со стороны США, и со стороны Европы, которая не заинтересована в прекращении конфликта.

«Роль стран Евросоюза, которые участвуют в переговорах, нулевая, они их пытаются сорвать, и другой функции у них нет. Это уже очевидно, это четко и однозначно дал понять и наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Любые переговоры, которые сейчас ведутся между Россией и США предполагают в большей или меньшей степени поражение Украины. А Европу в любом виде поражение Украины не устраивает. Тем более, что они сами готовятся к войне с нами, и им нужно максимально использовать Украину для нашего, как они предполагают, ослабления. У них роль даже не подстрекателя, а самого главного выгодополучателя в этой войне. Самый большой выгодополучатель это даже не европейские страны, а Великобритания. И ключик от этой войны у них, не в США. Принимают решение в Лондоне. Мы уже неоднократно убеждались в этом. И здесь им не нужен никакой мир, кроме выгодного им в разрезе быстрого — через год-два — возобновления боевых действий на лучших для них условиях. А мы на такие условия, соответственно, не согласны», — подчеркнул Подоляка.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объяснял НСН, что переговоры по урегулированию украинского кризиса невозможны без участия европейцев, которые будут еще больше затягивать этот процесс, при этом в Киеве также не стремятся к завершению конфликта.

