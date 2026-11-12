«Выносить» мосты: Что будет с Украиной после переговоров в Абу-Даби
РФ и США в переговорном процессе исходят из поражения Украины в той или иной степени, однако такой сценарий не устраивает Евросоюз и, в частности, Великобританию, заявил НСН Юрий Подоляка.
Россия продемонстрировала, что способна выводить из строя инфраструктуру на Украине, однако дальнейшие действия ВС РФ будут зависеть от политической воли Москвы, и решения будут приниматься, в том числе, в ходе переговорного процесса, объяснил НСН военный блогер Юрий Подоляка.
Спецпосланники США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф прибыли в Москву для встречи с Владимиром Путиным по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби. После беседы с российским президентом они намерены отправиться в Киев к Владимиру Зеленскому. Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что не видит «никакой возможности обменов территорий» и «там, где поднят русский флаг, он спускаться не должен». Подоляка отметил, что с учетом бескомпромиссной позиции как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, многое будет зависеть от политической воли российских властей.
«Какими темпами мы будем продолжать спецоперацию, можно только предполагать. Все зависит от того, будут ли отданы определенные политические приказы нашим вооруженным силам о нанесении тех или иных ударов. Насколько я понимаю, в ситуации с мостами в том же Киеве и не только, мы продемонстрировали, что можем создать проблемы, несоизмеримые с их нормальным функционированием. Не уничтожить их полностью, но сделать так, чтоб по ним невозможно было физически проехать, мы можем, но пока не делаем. Очевидно, что приказа "выносить" эти мосты не было. То же самое касается энергетики. Пока приказа на ее "вынос" нет, но мы показываем, что мы можем это сделать. Очень многое будет зависеть именно от приказа. Приказы будут только после того, как политическое руководство примет соответствующие решения. А оно, очевидно, будет их принимать в том числе и в разрезе переговоров, которые сейчас ведутся», — пояснил военблогер.
Он также указал на разницу в подходах к процессу урегулирования со стороны США, и со стороны Европы, которая не заинтересована в прекращении конфликта.
«Роль стран Евросоюза, которые участвуют в переговорах, нулевая, они их пытаются сорвать, и другой функции у них нет. Это уже очевидно, это четко и однозначно дал понять и наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Любые переговоры, которые сейчас ведутся между Россией и США предполагают в большей или меньшей степени поражение Украины. А Европу в любом виде поражение Украины не устраивает. Тем более, что они сами готовятся к войне с нами, и им нужно максимально использовать Украину для нашего, как они предполагают, ослабления. У них роль даже не подстрекателя, а самого главного выгодополучателя в этой войне. Самый большой выгодополучатель это даже не европейские страны, а Великобритания. И ключик от этой войны у них, не в США. Принимают решение в Лондоне. Мы уже неоднократно убеждались в этом. И здесь им не нужен никакой мир, кроме выгодного им в разрезе быстрого — через год-два — возобновления боевых действий на лучших для них условиях. А мы на такие условия, соответственно, не согласны», — подчеркнул Подоляка.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объяснял НСН, что переговоры по урегулированию украинского кризиса невозможны без участия европейцев, которые будут еще больше затягивать этот процесс, при этом в Киеве также не стремятся к завершению конфликта.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиян предупредили, что падающие звезды могут быть мусором космонавтов
- Путь к бриллиантовому диску: Hollyflame о работе с лейблом, редких альбомах и секрете хита
- Шадаев: Минцифры предпочитает, чтобы дата-центры «уходили под землю»
- Слова на ветер: Психолог встала на защиту «воздуханов»
- Сомнительная выгода: Кому поможет отказ от льготной ипотеки
- Володин: Стоимость квадратного метра не может расти на 50% от года к году
- Толстой предупреждал: Почему женщины ведутся на «воздуханов»
- Релакс перед разводом: Зачем москвички снимают номера в отелях
- «Выносить» мосты: Что будет с Украиной после переговоров в Абу-Даби
- Волынец раскрыла, как модернизировать домашние задания