В обход Байдена: США найдут предлог помочь Израилю с наземной операцией в Ливане

США найдут предлог помочь Израилю с наземной операцией в Ливане, это будет сделано в обход Конгресса и действующей администрации Байдена, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в разговоре с НСН.

Армия Израиля начала «упреждающую наступательную операцию» («Стрела севера») и наносит удары по военной инфраструктуре ливанской шиитской группировки «Хезболла», которая создавалась 20 лет. Также вводится «особое положение» на территории страны. По данным AFP, США намерены предпринять «конкретные шаги» для предотвращения эскалации конфликта на Ближнем Востоке и выступают против операции Израиля в Ливане. Ципис уверен, что США помогут Израилю.