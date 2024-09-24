В обход Байдена: США найдут предлог помочь Израилю с наземной операцией в Ливане
Саймон Ципис заявил НСН, что США официально отговаривают Израиль от эскалации конфликта, но некоторым силам в Вашингтоне это будет выгодно.
США найдут предлог помочь Израилю с наземной операцией в Ливане, это будет сделано в обход Конгресса и действующей администрации Байдена, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в разговоре с НСН.
Армия Израиля начала «упреждающую наступательную операцию» («Стрела севера») и наносит удары по военной инфраструктуре ливанской шиитской группировки «Хезболла», которая создавалась 20 лет. Также вводится «особое положение» на территории страны. По данным AFP, США намерены предпринять «конкретные шаги» для предотвращения эскалации конфликта на Ближнем Востоке и выступают против операции Израиля в Ливане. Ципис уверен, что США помогут Израилю.
«Да, вполне вероятно, что Нетаньяху решится на наземную операцию, несмотря на то, что США против. Сейчас идет подготовка, зачистка территории от инфраструктуры «Хезболлы», от складов вооружений, боевиков. Затем последует военная операция. То, что США противостоят этому, отговаривают, это не значит, что это отвечает интересам всех в США. Сейчас у власти демократы, которые выступают против. Некоторые же силы подчиняются республиканцам, поэтому возможна помощь Израилю в обход Конгресса. Это уже в истории Израиля было много раз. Под разным предлогом США могут помочь Израилю, несмотря на то, что нынешняя администрация Байдена будет заявлять, что они против этого», - рассказал он.
Жителям Ливана, которые находятся недалеко от объектов, используемых движением «Хезболла», нужно немедленно покинуть эту территорию, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении вечером 23 сентября, передает «Радиоточка НСН».
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