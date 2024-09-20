«Ядерная фаза»: Что готовит Израиль вслед за массовым подрывом пейджеров в Ливане

А лидер «Хезболлы» Хасан Насралла уже заявил, что Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке за всю свою историю.

Массовые взрывы гаджетов в Ливане стали новым массовым оружием, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Разработано и на наших глазах применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. После вирусов — новое слово в безжалостной войне против человека», — написал он.

Существуют риски того, что в смартфоны могут также заложить взрывное устройство, как в пейджеры в Ливане, поэтому потребителям нужно покупать их только у официальных поставщиков, заявил генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.

«Очевидно, что на столе производства или логистики от производства до продажи были занесены туда какие-то детонирующие комплектующие. Конечно, желательно приобретать технику у прямых поставщиков в официальных магазинах, чтобы не было подобных ситуаций в будущем», – сказал Кусков.

Он отметил, что ситуация со взрывами пейджеров в Ливане заставит изучить устройства у большинства людей, занимающих высокопоставленные должности.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден на своей странице в X также предположил, что детонация пейджеров в различных районах Ливана скорее связана с использованием встроенных взрывных устройств, а не с хакерской атакой.