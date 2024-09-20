«Ядерная фаза»: Что готовит Израиль вслед за массовым подрывом пейджеров в Ливане
Израиль как минимум 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров в Ливане, эксперты уверены, что грядет большая военная операция, а конфликт может перерасти в ядерную битву между Ираном и Израилем.
Прошлой ночью армия Израиля совершила серию атак на юге Ливана. Были поражены около 100 пусковых установок и объектов «Хезболлы». ЦАХАЛ предупредила, что Израиль «продолжит свои действия по ослаблению инфраструктуры и возможностей террористической организации «Хезболла» в целях защиты государства Израиль».
ГОТОВИЛИСЬ 15 ЛЕТ
На фоне обстрелов в мировом сообществе не утихают обсуждения о планах Израиля начать в Ливане полноценную наземную операцию. А также о последствиях этого решения и недавней «операции с пейджерами».
Накануне выяснилось, что Израиль как минимум 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров в Ливане. Об этом пишет ABC News со ссылкой на источник. По словам собеседника, в планировании атаки участвовали подставные компании, в которые были устроены сотрудники израильской разведки. Некоторые из работников организации, производившей пейджеры, не знали, «на кого они на самом деле работают».
А лидер «Хезболлы» Хасан Насралла уже заявил, что Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке за всю свою историю.
Массовые взрывы гаджетов в Ливане стали новым массовым оружием, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Разработано и на наших глазах применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, основанное на механизмах массового потребления. После вирусов — новое слово в безжалостной войне против человека», — написал он.
Существуют риски того, что в смартфоны могут также заложить взрывное устройство, как в пейджеры в Ливане, поэтому потребителям нужно покупать их только у официальных поставщиков, заявил генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.
«Очевидно, что на столе производства или логистики от производства до продажи были занесены туда какие-то детонирующие комплектующие. Конечно, желательно приобретать технику у прямых поставщиков в официальных магазинах, чтобы не было подобных ситуаций в будущем», – сказал Кусков.
Он отметил, что ситуация со взрывами пейджеров в Ливане заставит изучить устройства у большинства людей, занимающих высокопоставленные должности.
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден на своей странице в X также предположил, что детонация пейджеров в различных районах Ливана скорее связана с использованием встроенных взрывных устройств, а не с хакерской атакой.
ИЗ СЕКТОРА ГАЗА В ЛИВАН
Так или иначе, востоковеды уверены, что «атака на пейджеры» не была случайностью, это может стать началом нового витка эскалации в регионе. Перспективы начала военной операции Израиля против Ливана очень высокие, заявил политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН.
«Перспективы (начала военной операции против Ливана – ред. НСН) высокие. С моей точки зрения, основные цели и задачи военной операции в секторе Газа выполнены. Основные силы ХАМАС разгромлены и достаточное количество боевиков уничтожено. Из сектора Газа на сегодняшний день, кроме спорадической активности по запуску по Израилю ракет или каких-то боев на территории самого сектора, других угроз не будет. И армию можно перебросить на север в рамках развития текущей войны Израиля с Ираном – Ливанский фронт. Необъявленная война, тем не менее, война», - отметил он.
Он выразил мнение, что если Иран и Израиль столкнутся напрямую, конфликт, вполне вероятно, будет происходить в ядерной фазе.
«Иран не объявил войну Израилю, Израиль не объявил войну Ирану, но война-то идет. И будет продолжаться до той поры, пока, видимо, Иран и Израиль не столкнутся напрямую. И, скорее всего, все это будет в ядерной фазе, которая, впрочем, и в нашем противостоянии с Западом, с американцами, с моей точки зрения, приближается», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Сатановский указал, что в арсенале «Хезболлы» есть порядка тысячи ракет и другой техники. По его словам, вместе с ХАМАС, «Исламским джихадом» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) и другими группировками в Газе они могут нанести больше разрушений, чем серьезное военное подразделение.
После операции с подрывом израильская армия решила перебросить 98-ю дивизию с бойцами-коммандос и десантниками с сектора Газа на границу с Ливаном, сообщает Haaretz.
При этом Израиль предупредил США о планируемой военной операции в Ливане 17 сентября, однако подробности своих действий не раскрыл, сообщает CNN со ссылкой на источники. Белый дом и Госдепартамент США официально заявили, что не имели никакого отношения к взрывам и не были осведомлены о них заранее.
Возросло число жертв в результате взрывов беспроводных устройств связи в Ливане, зарегистрировано 32 погибших. Об этом накануне заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Фирас Абьяд. Абьяд рассказал о погибших, но не привел точных данных о количестве раненых. По его словам, в больницах остаются тысячи пострадавших после взрывов.
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