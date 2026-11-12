Релакс перед разводом: Зачем москвички снимают номера в отелях
Даже в самом дорогом отеле в центре столицы будет шумно, и отдохнуть «от домашних хлопот» там вряд ли удастся, заявил НСН Сергей Ромашкин.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал НСН, что не наблюдает тренда по краткосрочному вселению москвичек в отели ради релакса. По его мнению, такие заселения могут быть разве что для обдумывания предстоящего развода.
Гостиницы Москвы фиксируют растущий спрос на краткосрочное проживание среди местных жительниц, которые бронируют номера на выходные, чтобы сделать паузу в домашних хлопотах. Блогер и многодетная мать Алсу Копылова рассказала «Вечерней Москве», что такой формат перезагрузки необходим каждой женщине, поскольку иногда достаточно одного дня в тишине, чтобы выспаться и восстановить силы. Издание пишет, что москвички выбирают отели в центре ради сервиса и видов, для других важно просто побыть в тишине. Ромашкин с иронией поинтересовался, «а что в это время делают их мужья?»
«На самом деле, в обычное время мы такой экзотики не видим. Это немного странная история. Если нужен какой-то релакс, отдых, то обычно люди выбираются за город, например, в СПА-отели, где есть услуги косметологов, массажистов, тот самый детокс. Недалеко от Москвы есть очень много таких объектов. В самом городе такого тренда я не замечал. Если вы даже вселитесь в самый дорогой отель на Тверской, там будет шумно и вряд ли это можно назвать релаксом», – сказал Ромашкин.
При этом, по словам эксперта, в праздничные даты в Москве есть другая тенденция.
«Например, если банкет по случаю Нового года заканчивается в 3-4 часа ночи, люди иногда остаются в этом же отеле, если мероприятие было в отельном ресторане, или в отеле поблизости, чтобы посреди ночи навеселе не ехать домой. К тому же и цены на такси в новогоднюю ночь сопоставимы с номером в пятизвездочном отеле. Вот такой тренд на Новый год мы действительно часто замечаем. То есть на праздничные даты, когда трудно вернуться домой, да, есть. А в обычное время нет. Тем более, чтобы семья разъединилась. Для этого должны быть какие-то сверхсобытия, например – обдумать предстоящий развод», – добавил Ромашкин.
Ранее гендиректор и руководитель туристической фирмы «Восток Интур» Инна Мухина рассказала НСН, почему россияне едут за релаксом в Северную Корею.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиян предупредили, что падающие звезды могут быть мусором космонавтов
- Путь к бриллиантовому диску: Hollyflame о работе с лейблом, редких альбомах и секрете хита
- Шадаев: Минцифры предпочитает, чтобы дата-центры «уходили под землю»
- Слова на ветер: Психолог встала на защиту «воздуханов»
- Сомнительная выгода: Кому поможет отказ от льготной ипотеки
- Володин: Стоимость квадратного метра не может расти на 50% от года к году
- Толстой предупреждал: Почему женщины ведутся на «воздуханов»
- Релакс перед разводом: Зачем москвички снимают номера в отелях
- «Выносить» мосты: Что будет с Украиной после переговоров в Абу-Даби
- Волынец раскрыла, как модернизировать домашние задания