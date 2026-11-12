«На самом деле, в обычное время мы такой экзотики не видим. Это немного странная история. Если нужен какой-то релакс, отдых, то обычно люди выбираются за город, например, в СПА-отели, где есть услуги косметологов, массажистов, тот самый детокс. Недалеко от Москвы есть очень много таких объектов. В самом городе такого тренда я не замечал. Если вы даже вселитесь в самый дорогой отель на Тверской, там будет шумно и вряд ли это можно назвать релаксом», – сказал Ромашкин.

При этом, по словам эксперта, в праздничные даты в Москве есть другая тенденция.

«Например, если банкет по случаю Нового года заканчивается в 3-4 часа ночи, люди иногда остаются в этом же отеле, если мероприятие было в отельном ресторане, или в отеле поблизости, чтобы посреди ночи навеселе не ехать домой. К тому же и цены на такси в новогоднюю ночь сопоставимы с номером в пятизвездочном отеле. Вот такой тренд на Новый год мы действительно часто замечаем. То есть на праздничные даты, когда трудно вернуться домой, да, есть. А в обычное время нет. Тем более, чтобы семья разъединилась. Для этого должны быть какие-то сверхсобытия, например – обдумать предстоящий развод», – добавил Ромашкин.

Ранее гендиректор и руководитель туристической фирмы «Восток Интур» Инна Мухина рассказала НСН, почему россияне едут за релаксом в Северную Корею.

