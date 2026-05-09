Песков: Речь Путина на 9 мая каждый раз масштабная
9 мая 202608:00
Юлия Савченко
Президент Владимир Путин каждое 9 мая выступает с масштабной речью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Глава государства в День Победы традиционно примет участие в параде на Красной площади в Москве. Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину указал, насколько масштабной будет речь президента в рамках события.
«Она каждый раз масштабная», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь заявил, что выступление Владимира Путина на параде 9 Мая будет очень важным, и весь мир ждет его с нетерпением.
