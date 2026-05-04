Зеленский объявил режим тишины с полуночи 6 мая

Украина объявляет режим тишины с полуночи 5 на 6 мая. Об этом в своих соцсетях сообщил президент Владимир Зеленский.

Украинский политик уточнил, что Киев не получал от российской стороны официального обращения с уточнением условий и параметров прекращения боевых действий.