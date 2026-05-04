Зеленский объявил режим тишины с полуночи 6 мая
Украина объявляет режим тишины с полуночи 5 на 6 мая. Об этом в своих соцсетях сообщил президент Владимир Зеленский.
Украинский политик уточнил, что Киев не получал от российской стороны официального обращения с уточнением условий и параметров прекращения боевых действий.
«Объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За оставшееся время реально обеспечить наступление тишины», — написал Зеленский, добавив, что украинская сторона будет действовать зеркально с обозначенного момента.
Ранее Минобороны РФ по решению Путина объявило перемирие в честь Дня Победы 8 и 9 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
