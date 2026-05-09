В штате Луизиана после взрыва загорелся нефтеперерабатывающий завод

Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в городе Шалметт в американском штате Луизиана. Об этом сообщает телеканал Fox 8.

Инцидент произошел на предприятии PBF Chalmette. После взрыва начался сильный пожар. Как сообщали очевидцы, столбы черного дыма и огонь были видны за несколько километров от завода.

Позднее пожар потушили. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее взрыв произошел на НПЗ компании Valero в штате Техас, причиной инцидента могли стать неполадки в работе нагревателя.

