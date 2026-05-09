В Тульской области сбили три украинских БПЛА
9 мая 202608:44
Юлия Савченко
Три беспилотника ВСУ ликвидировали прошедшей ночью в Тульской области. Об этом написал глава региона Дмитрий Миляев в своем канале в «Макс».
Дроны были сбиты силами ПВО Минобороны. Никто не пострадал.
«По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», - указал губернатор.
Ранее стало известно об атаке БПЛА в Брянской области, в результате которой пострадал мирный житель.
