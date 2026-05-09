Россиянка Рясова стала второй на этапе Кубка мира по триатлону в Чэнду
9 мая 202608:27
Юлия Савченко
Российская триатлонистка Валентина Рясова стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Китае.
Соревнования проходят в Чэнду.
Рясова заняла второе место с результатом 55 минут 27 секунд. Первой стала спортсменка из Германии Лаура Линдеман, третьей - британка Кейт Во.
В турнире также принимала участие россиянка Яна Ченская, она заняла 34-е место.
Ранее российская штангистка Варвара Кузьминова выиграла бронзу на юниорском чемпионате мира в Египте, выступив на турнире с травмой спины.
Горячие новости
- Пять человек пострадали в ДТП в Улан-Удэ
- В штате Луизиана после взрыва загорелся нефтеперерабатывающий завод
- Вопреки нарушениям: РФ согласилась на предложения США по перемирию с Украиной
- В Тульской области сбили три украинских БПЛА
- Россиянка Рясова стала второй на этапе Кубка мира по триатлону в Чэнду
- Песков: Речь Путина на 9 мая каждый раз масштабная
- Путин наградил актрису Зудину медалью «За труды в культуре и искусстве»
- При атаке дронов ВСУ в Брянской области ранен мужчина
- В Италии зафиксировали первый случай лечения ИИ-зависимости
- Пушилин не исключил развала НАТО после конфликта вокруг Ирана