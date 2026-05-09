Россиянка Рясова стала второй на этапе Кубка мира по триатлону в Чэнду

Российская триатлонистка Валентина Рясова стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Китае.

Соревнования проходят в Чэнду.

Рясова заняла второе место с результатом 55 минут 27 секунд. Первой стала спортсменка из Германии Лаура Линдеман, третьей - британка Кейт Во.

В турнире также принимала участие россиянка Яна Ченская, она заняла 34-е место.

Ранее российская штангистка Варвара Кузьминова выиграла бронзу на юниорском чемпионате мира в Египте, выступив на турнире с травмой спины.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпортсмены

Горячие новости

Все новости

партнеры