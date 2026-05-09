В Донецке при атаке украинского БПЛА пострадал мужчина
9 мая 202609:43
Юлия Савченко
Мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Донецке. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
«В результате атаки... в Петровском районе ранен мужчина 1991 г.р.», - написал мэр в своем канале на платформе «Макс».
Отмечается, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
По данным штаба обороны Донецкой Народной Республики, за прошедшие сутки над территорией региона ликвидировали три украинских БПЛА.
Ранее стало известно, что в Брянской области при атаке дронов пострадал мирный житель.
