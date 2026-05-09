В Донецке при атаке украинского БПЛА пострадал мужчина

Мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Донецке. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

В Тульской области сбили три украинских БПЛА

«В результате атаки... в Петровском районе ранен мужчина 1991 г.р.», - написал мэр в своем канале на платформе «Макс».

Отмечается, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

По данным штаба обороны Донецкой Народной Республики, за прошедшие сутки над территорией региона ликвидировали три украинских БПЛА.

Ранее стало известно, что в Брянской области при атаке дронов пострадал мирный житель.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
