Захарова заявила, что Россия едина в противостоянии угрозам Зеленского
Российский народ един в противостоянии угрозам киевского режима. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.
Дипломат ответила на вопрос о личном отношении к угрозам президента Украины Владимира Зеленского по поводу парада Победы. Она подчеркнула, что не имеет точки зрения, «не совпадающей с официальной», и никакого дуализма на этот счет. По словам дипломата, так же к этой теме относится весь народ России.
«У каждого есть своя история, но отношение к неприятию угроз, к недопустимости переписывания и предания забвению истории и страны, и наших конкретных семей, мне кажется, является самой общей эмоцией всей страны. Это недопустимо», - указала Захарова.
Ранее Зеленский заявлял, что в Москву во время парада 9 мая могут прилететь дроны ВСУ, и главный парад в России якобы зависит от Киева, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
