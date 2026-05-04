Украина выдвинула не менее десяти вариантов урегулирования конфликта, однако их источники вызывают вопросы. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Депутат обратил внимание на противоречивость позиции Киева: президент Владимир Зеленский неоднократно отвергал возможность мирных переговоров, при этом его окружение продолжает предлагать новые схемы.

Журавлев напомнил, что Россия еще до начала спецоперации обозначила необходимые условия: демилитаризация и денацификация Украины позволили бы избежать боевых действий.