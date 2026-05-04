Депутат Журавлев отреагировал на предложения Киева по мирным переговорам
Украина выдвинула не менее десяти вариантов урегулирования конфликта, однако их источники вызывают вопросы. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Депутат обратил внимание на противоречивость позиции Киева: президент Владимир Зеленский неоднократно отвергал возможность мирных переговоров, при этом его окружение продолжает предлагать новые схемы.
Журавлев напомнил, что Россия еще до начала спецоперации обозначила необходимые условия: демилитаризация и денацификация Украины позволили бы избежать боевых действий.
Сейчас, когда российская армия последовательно продвигаются на всех направлениях, диктовать условия должны военнослужащие на передовой, подчеркнул парламентарий.
По его мнению, позиция украинской стороны по вопросам урегулирования утратила актуальность.
«Мнение Киева по этому поводу давно никого не интересует», — заключил Журавлев.
Ранее Минобороны сообщило, что Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
