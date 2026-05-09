Захарова рассказала о своих любимых песнях Победы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала свои любимые песни Победы. Об этом дипломат рассказала в эфире Первого канала.

По словам Захаровой, есть несколько композиций, которые всегда с ней, и она «знает каждую строчку».

«Во-первых, конечно, "День Победы". И особенно дорога мне эта песня, потому что текст ее был написан поэтом [Владимиром] Харитоновым, чей сын является дипломатом и работал в нашем департаменте», - отметила представитель МИД.

Также Захарова назвала любимой написанную Булатом Окуджавой песню «Нам нужна одна победа», или «Десятый наш десантный батальон» из фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Как отметила дипломат, отечественные песни Победы, или песни военных лет - особый класс мировой культуры.

«Мне кажется, вы со мной согласитесь, что это одно из уникальных явлений, наверное, поэзии и песен тоже, когда по каждой строчке мы можем узнать эту песню», - добавила Захарова.

Ранее главный информационно-вычислительный центр Минкультуры России при поддержке портала «Культура.РФ», новостной платформы «Дзен» и Государственного исторического музея выяснил, что россияне считают главной песней военных лет «День Победы».

