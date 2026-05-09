Пять человек пострадали в ДТП в Улан-Удэ
9 мая 202609:19
Юлия Савченко
Два легковых автомобиля столкнулись в Улан-Удэ, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
По предварительным данным ведомства, 25-летний водитель Toyota Chaser столкнулся с Nissan Serena, которым управлял 46-летний автомобилист.
«В результате ДТП медиками осматриваются пять человек», - указали в МВД.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее в Воронеже легковушка выехала на остановку общественного транспорта после столкновения с другим авто, пострадали двое детей.
Горячие новости
- Пять человек пострадали в ДТП в Улан-Удэ
- В штате Луизиана после взрыва загорелся нефтеперерабатывающий завод
- Вопреки нарушениям: РФ согласилась на предложения США по перемирию с Украиной
- В Тульской области сбили три украинских БПЛА
- Россиянка Рясова стала второй на этапе Кубка мира по триатлону в Чэнду
- Песков: Речь Путина на 9 мая каждый раз масштабная
- Путин наградил актрису Зудину медалью «За труды в культуре и искусстве»
- При атаке дронов ВСУ в Брянской области ранен мужчина
- В Италии зафиксировали первый случай лечения ИИ-зависимости
- Пушилин не исключил развала НАТО после конфликта вокруг Ирана