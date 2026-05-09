Пять человек пострадали в ДТП в Улан-Удэ

Два легковых автомобиля столкнулись в Улан-Удэ, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

По предварительным данным ведомства, 25-летний водитель Toyota Chaser столкнулся с Nissan Serena, которым управлял 46-летний автомобилист.

«В результате ДТП медиками осматриваются пять человек», - указали в МВД.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Воронеже легковушка выехала на остановку общественного транспорта после столкновения с другим авто, пострадали двое детей.

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
