Россия ударила «Орешником» по Украине в ответ на атаку резиденции Путина
По данным СМИ, взрывы были слышны во Львове и в Киеве.
Ночью 9 января украинские СМИ сообщили, что Россия ударила «Орешником» по Украине. Известно, что взрывы были слышны во Львове и в Киеве. Предположительным объектом удара стало крупнейшее газовое хранилище в городе Стрый. Позже в Минобороны РФ подтвердили информацию о применении «Орешника».
ОТВЕТНЫЙ УДАР
Утром 9 января в Министерстве обороны России объявили, что минувшей ночью пятницы российские военные в ответ на атаку ВСУ по резиденции президента РФ в Новгородской области, произошедшую в ночь на 29 декабря 2025 года, ударили подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по критически важным объектам на территории Украины.
В ведомстве добавили, что ВС РФ также нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе ударными беспилотниками, поразив объекты производства БПЛА. Отмечается, что их использовали при атаке. Кроме того, российские военные поразили энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, передает RT.
Впервые Россия использовала новейшую баллистическую ракету «Орешник» для удара по территории Украины в ноябре 2024 года. Сообщалось, что он пришелся на «Южный машиностроительный завод» (Южмаш) в Днепропетровске — крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники.
ПРИЛЕТЕЛ ВДРУГ «ОРЕШНИК»…
Ночью пятницы украинские СМИ сообщили, что ВС России нанесли ракетный удар по западу Украины. Издание «Страна.ua» предположило, что это был «Орешник». Telegram-канал «Mash» писал, что на всей территории Украины объявили угрозу применения баллистических ракет средней дальности.
Отмечается, что в Львовской области прилет ракет слышали за 70 км от эпицентра, а в небе было заметно мощное зарево. Предположительно, целью могло быть крупнейшее газовое хранилище в городе Стрый. В регионе пропало давление в газовых трубах: погасли котлы отопления, не работают бытовые плиты.
Канал передавал, что в «Орешнике» могла использоваться кинетическая боевая часть без взрывчатки, о чем свидетельствуют кадры, на которых видна вспышка, похожая на молнию. Известно, что при скорости более 5–6 махов ракете не требуется мощная взрывчатка: при резком торможении материал боевой части разогревается до плазмы и образует поле с огромной проникающей способностью.
РИА Новости сообщило, что в Киеве и Львове прогремели взрывы. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что повреждения получил объект критической инфраструктуры в области. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
Издание «Страна.ua» опубликовало видео удара «Орешником» по Львовской области. На кадрах видны яркие вспышки за лесом. На фото из населенного пункта Буйск снято зарево над Львовской областью, передает RT. Telegram-канал «Военная хроника» разместил видео, на котором видно, что небо в регионе окрасилось в красный цвет после удара «Орешником».
АТАКА НА РЕЗИДЕНЦИЮ ПУТИНА
В ночь на 29 декабря 2025 года ВСУ попытались 91 БПЛА атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, однако российские силы ПВО отбили удары, передает RT.
СМИ предположили, что за атакой дронов ВСУ на резиденцию Путина стоит не только украинский президент Владимир Зеленский, но и Великобритания.
«Его (Зеленского – прим. НСН) главный сторонник в Британии одобрил ее (атаку – прим. НСН), иначе он бы просто не осмелился это сделать», - писало итальянское издание «L'AntiDiplomatico».
В Минобороны России с помощью экспертизы выяснили, что украинские дроны были направлены из Сумской и Черниговской областей. Начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков рассказал, что для атаки ВСУ применили БПЛА, которые действуют на предельно малых высотах.
Кроме того, МО опубликовало видеоролик, из которого стало известно, что один из летевших на резиденцию Путина в Новгородской области беспилотников был оснащен боевой частью с поражающими элементами и предназначался для поражения людей.
На фоне этого научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в интервью НСН предположил, что президент США Дональд Трамп может наложить табу на поставки дальнобойных ракет Украине и активизировать процесс смены Зеленского на боле компромиссного лидера.
«Возможно, Трамп усилит давление на Зеленского, сократит помощь или даст табу на поставки дальнобойных ракет, которые могут быть использованы для нанесения ударов вглубь России. Данный прецедент станет для него предупредительным сигналом. Может возникнуть вопрос о проведении срочных выборов со сменой руководства Украины, как более недоговороспособного. Речь идет о поисках человека, который сможет более быть компромиссным. Вопрос о выборах уже стоял, возможно, сейчас его будут поднимать чаще и активнее, как США, так и Россия», - заметил он.
Ранее военный корреспондент Александр Коц предположил, что Россия может применить новое оружие в ответ на атаку госрезиденции Путина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат: Долина передаст ключи от проданной квартиры 9 января
- Кабмин продлил упрощенный порядок ввоза смартфонов и компьютеров в РФ
- Россия ударила «Орешником» по Украине в ответ на атаку резиденции Путина
- Посол: Россия и Иран расширяют отношения в военной сфере
- В Сбербанке предупредили об угрозе дипфейков
- Минпромторг прогнозирует снижение параллельного импорта в 2026 году
- Володин назвал вопросы демографии приоритетом в работе Госдумы
- Турпоток из России во Вьетнам в 2025 году вырос в три раза
- Минобороны: ВС РФ ударили «Орешником» по критическим объектам Украины
- Трамп считает, что Путин хочет заключить сделку по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru