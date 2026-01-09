Россия ударила «Орешником» по Украине в ответ на атаку резиденции Путина

ОТВЕТНЫЙ УДАР

Утром 9 января в Министерстве обороны России объявили, что минувшей ночью пятницы российские военные в ответ на атаку ВСУ по резиденции президента РФ в Новгородской области, произошедшую в ночь на 29 декабря 2025 года, ударили подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по критически важным объектам на территории Украины.

В ведомстве добавили, что ВС РФ также нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе ударными беспилотниками, поразив объекты производства БПЛА. Отмечается, что их использовали при атаке. Кроме того, российские военные поразили энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, передает RT.