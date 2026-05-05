«Это демонстрация силы, проекция силы. Любая проекция силы имеет и психологическое значение. Сводить дело к улучшению работы больших комплексов, включая «Панцирь» нельзя, потому что противник атакует сотнями мелких дронов. ВСУ используют и мелкие дроны, и ракеты «Фламинго». Против ракет «Фламинго» у нас есть серьезные системы противоракетной обороны», - отметил он.

По его словам, необходимо усилить защиту на местах.

«При этом нужно создавать в регионах подразделения территориальной обороны, вооружать их всем необходимым, включая легкое стрелковое оружие. Лучшая защита от дрона, который летит уже достаточно низко, это «двустволка». Более того, у нас разработаны фактически дробовые патроны для автомата Калашникова. Все это у нас есть. Но внедрение новых разработок идет не так быстро. Нужно упростить и ускорить этот процесс. Нужно создать отдельную комиссию, которая бы позволяла быстрее проверять и закупать оружие нашими войсками», - добавил собеседник НСН.

8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне, сообщило Минобороны России. При попытке срыва Украиной празднования 81-й годовщины Победы, российская армия нанесет массированный ракетный удар по Киеву, подчеркнули в Минобороны и предупредили гражданское население о необходимости покинуть город в случае ответного удара.

