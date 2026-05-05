Хотят запугать: Как защитить российские регионы от дронов накануне Дня Победы
Владимир Прохватилов заявил НСН, что необходимо создавать в регионах подразделения территориальной обороны, обеспечивая их всем необходимым.
ВСУ усилили атаки на российские регионы накануне Дня Победы, необходимо усилить защиту, применяя новые разработки, заявил НСН военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
601 украинских БПЛА, 9 управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS, шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго» были сбиты за сутки средствами ПВО, сообщили в Минобороны. Накануне ВСУ атаковали беспилотником жилой дом в Москве. На фоне атак в Воронеже уже отменили Парад Победы. Прохватилов связал усиленные атаки с психологическим воздействием.
«Это демонстрация силы, проекция силы. Любая проекция силы имеет и психологическое значение. Сводить дело к улучшению работы больших комплексов, включая «Панцирь» нельзя, потому что противник атакует сотнями мелких дронов. ВСУ используют и мелкие дроны, и ракеты «Фламинго». Против ракет «Фламинго» у нас есть серьезные системы противоракетной обороны», - отметил он.
По его словам, необходимо усилить защиту на местах.
«При этом нужно создавать в регионах подразделения территориальной обороны, вооружать их всем необходимым, включая легкое стрелковое оружие. Лучшая защита от дрона, который летит уже достаточно низко, это «двустволка». Более того, у нас разработаны фактически дробовые патроны для автомата Калашникова. Все это у нас есть. Но внедрение новых разработок идет не так быстро. Нужно упростить и ускорить этот процесс. Нужно создать отдельную комиссию, которая бы позволяла быстрее проверять и закупать оружие нашими войсками», - добавил собеседник НСН.
8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной Войне, сообщило Минобороны России. При попытке срыва Украиной празднования 81-й годовщины Победы, российская армия нанесет массированный ракетный удар по Киеву, подчеркнули в Минобороны и предупредили гражданское население о необходимости покинуть город в случае ответного удара.
