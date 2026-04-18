Вопреки договоренностям? Иран возобновил военный режим контроля над Ормузским проливом
В ИРИ заявили, что это было сделано из-за продолжения блокады США иранских портов.
ВС ИРИ возобновили военный режим контроля над Ормузским проливом. В центральном штабе республики объявили, что это было сделано в связи с тем, что Вашингтон не прекратил блокаду иранских портов. Кроме того, СМИ сообщают о прекращении движения иностранных судов в Ормузском проливе и об атаке на некоторые корабли.
НОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОЛИВА
18 апреля ВС Ирана возобновили действие военного режима контроля над Ормузским проливом. Официальный представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что этот режим будет действовать до тех пор, пока США не откроют свободный доступ в иранские порты и из них.
«Тегеран в соответствии с ранее сформированными договорами по доброй воле согласился на управляемый проход некоторых торговых судов и нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Но, к сожалению, США <...> продолжают грабеж и морское пиратство, называя это блокадой. Поэтому контроль над проливом восстановлен. Этот стратегический проход находится под управлением и тщательным контролем Вооруженных сил», - приводит слова Зольфагари иранская гостелерадиокомпания.
В тот же день газета «Wall Street Journal» сообщила, что примерно 20 стоявших в очереди на пересечение Ормузского пролива судов развернулись в сторону Омана после объявления Ирана о восстановлении военного контроля над проливом. Согласно информации источника, экипаж каждого из указанных кораблей ранее согласился заплатить КСИР за пересечение пролива по $2 млн.
Кроме того, агентство «Reuters» передавало, что 18 апреля по меньшей мере два торговых судна были атакованы при попытке пересечения Ормузского пролива после объявления Ирана о восстановлении над ним военного режима. При этом издание не приводит подробностей об инцидентах, пишет RT.
17 апреля Иран разрешил проход через Ормузский пролив всем коммерческим судам до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Блокировка Ираном стратегически важного для поставки мировых запасов нефти пути началась из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, ограничения сняли после достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.
БЛОКАДА США ПОРТОВ ИРИ
Накануне президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива. Об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.
Однако американский лидер отказался снять блокаду иранских портов, пока стороны не заключат сделку. Политик утверждает, что Тегеран якобы пообещал больше не закрывать Ормуз и принял все условия будущего соглашения, в том числе о прекращении ядерной программы.
Представитель парламента республики Мохаммад-Багер Галибаф опроверг эти заявления, обвинив президента США в медийной войне и манипулировании общественным мнением. Официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи говорил, что Тегеран рассматривает американскую блокаду как нарушение соглашения о прекращении огня и в случае необходимости примет ответные меры, передает агентство «Tasnim».
13 апреля ВМС США начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится примерно 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Отмечается, что власти ИРИ о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Однако преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин считает, что кроме блокады Ормузского пролива американская сторона может вновь ударить по Ирану. Кроме того, по его мнению, помимо военных потерь подобная тактика может обернуться импичментом Дональда Трампа.
«Удары возможны. (Трамп – прим. НСН) вполне убежден, что практически победил, осталось чуть-чуть. Но даже когда американцы летели на переговоры, уже были сомнения, что они чем-то закончатся. А значит, возникнет опять вероятность возобновления горячей фазы. Тем более, что на Ближнем Востоке постоянно продолжается наращивание американской группировки. Это же просто так не делается. С моей точки зрения, помимо военных потерь самый большой риск для Трампа в случае продолжения операции против Ирана — вероятность импичмента. Есть подозрение, что там все к этому идет. В политических кругах США слишком много недовольных тем, что делает Трамп», - заметил в беседе с НСН специалист.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Иран впервые с начала конфликта с США и Израилем в конце февраля открыл воздушное пространство для гражданской авиации и часть аэропортов.
