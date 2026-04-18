Вопреки договоренностям? Иран возобновил военный режим контроля над Ормузским проливом

НОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОЛИВА

18 апреля ВС Ирана возобновили действие военного режима контроля над Ормузским проливом. Официальный представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что этот режим будет действовать до тех пор, пока США не откроют свободный доступ в иранские порты и из них.

«Тегеран в соответствии с ранее сформированными договорами по доброй воле согласился на управляемый проход некоторых торговых судов и нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Но, к сожалению, США <...> продолжают грабеж и морское пиратство, называя это блокадой. Поэтому контроль над проливом восстановлен. Этот стратегический проход находится под управлением и тщательным контролем Вооруженных сил», - приводит слова Зольфагари иранская гостелерадиокомпания.