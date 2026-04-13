СМИ: Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет 16 апреля
Второй раунд прямых переговоров между Ираном и США запланирован на 16 апреля и пройдет в Исламабаде. Об этом сообщил журналист Atlantic Араш Азизи со ссылкой на источник в Тегеране.
По его словам, стороны продолжат диалог после первого раунда, который состоялся 11 апреля. Тогда переговоры начались на фоне заявления президента США Дональда Трампа о договоренности с Ираном о двухнедельном прекращении огня.
Однако уже 12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что достичь соглашения не удалось. На этом фоне Трамп объявил о введении полной блокады судов, заходящих в иранские порты и выходящих из них.
Позднее он уточнил, что американские ВМС будут отслеживать и перехватывать суда, которые платят Ирану за проход через Ормузский пролив, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
