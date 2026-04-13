СМИ: Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет 16 апреля

Второй раунд прямых переговоров между Ираном и США запланирован на 16 апреля и пройдет в Исламабаде. Об этом сообщил журналист Atlantic Араш Азизи со ссылкой на источник в Тегеране.

По его словам, стороны продолжат диалог после первого раунда, который состоялся 11 апреля. Тогда переговоры начались на фоне заявления президента США Дональда Трампа о договоренности с Ираном о двухнедельном прекращении огня.