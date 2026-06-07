Российские ученые разработали новые препараты для лечения глиомы мозга

Российские ученые разработали препараты для лечения и диагностики глиомы головного мозга. Об этом сообщило Минобрнауки России.

В диагностике наиболее удачные результаты продемонстрировал метод ПЭТ/КТ. При его применении используется новый радиофармпрепарат, в составе которого присутствуют радиоактивные аптамеры.

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Также ученые при помощи коктейля GQ comby, содержащего молекулы, которые превращают опухолевые клетки в безопасные и неделящиеся клетки мозга, начали перепрограммировать патогенные клетки.

«Препараты подтвердили эффективность, проходят патентование и готовятся к доклиническим исследованиям», — заявили в министерстве.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что обследования для выявления факторов риска развития изменений в организме, которые могут спровоцировать преждевременную активацию механизмов старения, запустили в российских Центрах здоровья в 2026 году.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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