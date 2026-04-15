Трамп: США открывают Ормузский пролив для всего мира
15 апреля 202616:49
Соединённые Штаты Америки открывают Ормузский пролив для судоходства. Как пишет RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Он отметил, что его решением «навсегда открыть Ормузский пролив» очень доволен Китай.
«Я делаю это и для них — и для всего мира», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что если Иран не откроет Ормузский пролив, это существенно изменит ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
- Минпросвещения не планирует вводить в РФ единую школьную форму
- Сокуров одобрил возрождение Госкино без «ужасающей» цензуры
- Трамп: США открывают Ормузский пролив для всего мира
- Создатель московской школы сюрреализма Виктор Кротов умер на 81 году жизни
- Путин назвал причины снижения ВВП
- Мучительная борьба Свинцова: Почему правительство игнорирует рекламу магов и ведьм
- Театровед рассказала о том, как хотели закрыть «Современник»
- В профсоюзе актеров возмутились, что молодежь не может попасть на ММКФ
- Россия и Азербайджан пришли к урегулированию последствий крушения AZAL под Актау