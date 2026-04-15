Трамп: США открывают Ормузский пролив для всего мира

Соединённые Штаты Америки открывают Ормузский пролив для судоходства. Как пишет RT, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Он отметил, что его решением «навсегда открыть Ормузский пролив» очень доволен Китай.

«Я делаю это и для них — и для всего мира», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что если Иран не откроет Ормузский пролив, это существенно изменит ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
