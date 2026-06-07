Минобороны: Российская армия за ночь сбила 95 беспилотников

Беспилотники были сбиты в столичном регионе, а также над Черным морем, Крымом, Краснодарским краем, Ярославской, Тульской, Смоленской, Ростовской, Новгородской, Курской, Калужской, Брянской и Белгородской областями.

Ранее ВСУ нарушили согласованный МАГАТЭ «режим тишины» и атаковали российских военнослужащих во время ремонта линии Запорожской АЭС.

