Система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Севастополе
7 июня 202610:27
Дмитрий Меньшиков
Украинский беспилотник был уничтожен в районе Фиолента в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, в городе работают мобильные огневые группы и система ПВО.
Развожаев также призвал жителей города не находиться на открытых пространствах, а укрыться в ближайших кафе или магазинах.
Ранее в Тверской области при атаке ВСУ погиб мужчина.
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