Система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Севастополе

Украинский беспилотник был уничтожен в районе Фиолента в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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По его словам, в городе работают мобильные огневые группы и система ПВО.

Развожаев также призвал жителей города не находиться на открытых пространствах, а укрыться в ближайших кафе или магазинах.

Ранее в Тверской области при атаке ВСУ погиб мужчина.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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