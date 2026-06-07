ВСУ атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара
7 июня 202612:24
Дмитрий Меньшиков
ВСУ атаковали в ночь на 7 июня город-спутник Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодар. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Отмечается, что наносились интенсивные атаки как на гражданскую инфраструктуру, так и на жилые дома.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев потребовал от гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси публично оценить действия украинских военных в отношении ЗАЭС и Энергодара. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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