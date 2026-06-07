ВСУ атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара

ВСУ атаковали в ночь на 7 июня город-спутник Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодар. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Гендиректор МАГАТЭ призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС

Отмечается, что наносились интенсивные атаки как на гражданскую инфраструктуру, так и на жилые дома.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев потребовал от гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси публично оценить действия украинских военных в отношении ЗАЭС и Энергодара. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПроисшествияВСУАтака

Горячие новости

Все новости

партнеры