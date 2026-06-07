ВКС России ликвидировали позиции ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях
Пункт управления беспилотниками 46-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины уничтожен авиабомбами ВКС России близ Новопавловки Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
Кроме того, в военном ведомстве добавили, что российские войска поразили места временной дислокации 121-й отдельной бригады территориальной обороны и 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ возле Суханово и Щурово (Херсонская область).
Ранее российская армия атаковала объекты энергетики и военно-промышленного комплекса Украины, которые используют украинские войска, а также места запуска и хранения беспилотников дальнего действия и хранилища горючего.
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