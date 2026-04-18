Иран восстановил военный режим контроля над Ормузским проливом

ВС Ирана возобновили военный режим контроля над Ормузским проливом из-за блокады со стороны США. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на официального представителя центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари.

Он напомнил, что до этого Тегеран в соответствии с договорами по доброй воле согласился на управляемый проход некоторых торговых судов и нефтяных танкеров через пролив.

«Но, к сожалению, США <...> продолжают грабеж и морское пиратство, называя это блокадой. Поэтому контроль над проливом восстановлен», - заявил Зольфагари.