Депутат АдГ: Еропейская безопасность возможна только вместе с Россией
Безопасность в Европейском союзе возможна только вместе с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффена Котре.
По его словам, на уровне европейского союза принимается «множество идеологически мотивированных решений», направленных против Москвы. Парламентарий считает, что европейские государства, в том числе ФРГ, предпочитают использовать в отношении РФ агрессивную риторику.
Котре указал, что страны пока не готовы выбрать правильный курс — курс на мирное сотрудничество. «Безопасность возможна только вместе с Россией, а не против России. Поэтому было бы логично вновь начать диалог», - отметил депутат.
Ранее он заявил, что Украина не сможет соответствовать критериям для вступления в Евросоюз в ближайшие два десятилетия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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