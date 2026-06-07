Депутат АдГ: Еропейская безопасность возможна только вместе с Россией

Безопасность в Европейском союзе возможна только вместе с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффена Котре.

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По его словам, на уровне европейского союза принимается «множество идеологически мотивированных решений», направленных против Москвы. Парламентарий считает, что европейские государства, в том числе ФРГ, предпочитают использовать в отношении РФ агрессивную риторику.

Котре указал, что страны пока не готовы выбрать правильный курс — курс на мирное сотрудничество. «Безопасность возможна только вместе с Россией, а не против России. Поэтому было бы логично вновь начать диалог», - отметил депутат.

Ранее он заявил, что Украина не сможет соответствовать критериям для вступления в Евросоюз в ближайшие два десятилетия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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