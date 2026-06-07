В России детские сады могут перевести на 12-часовой рабочий день
Российские дошкольные учреждения необходимо перевести на 12-часовой рабочий день, сообщает РИА Новости.
Как заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, это необходимо сделать для удобства работающих родителей. «Родители у нас заканчивают работу в 6 часов. Добраться до детского сада — это в среднем еще 40 минут, если говорить про Москву. Поэтому нужно резервное время», - указал он.
Отмечается, что перед расширением графика до интервалов с 8:00 до 20:00 или с 7:30 до 19:30 необходимо повысить заработную плату сотрудникам детских садов, так как они «не железные».
Гриб также указал, что важно еще учитывать и психику детей, так как для кого-то такой график будет слишком длительным.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить работу детсадов для поддержки работающих матерей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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