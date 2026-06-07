Предложено изменить формат домашних заданий из-за ИИ

В школах России необходимо изменить формат домашних заданий, сообщает РИА Новости.

Глава Рособрнадзора: Сделанное с помощью ИИ домашнее задание теряет смысл

Как заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, он должен быть таким, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект. Руководитель ведомства назвал искусственный интеллект вызовом, как для школьного, так и для высшего образования РФ.

Отмечается, что необходимо изменить формат на такой, чтобы он смог заинтересовать ребенка, а также мотивировать на выполнение проекта, практической части задание или других целей.

Ранее в задании ЕГЭ по русскому нашли подсказку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Коньков
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