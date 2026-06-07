Пашинян заявил о неготовности Армении к вступлению в ЕС

Сейчас Армения не готова к тому, чтобы стать членом Евросоюза. Об этом в ходе общения с журналистами после голосования на парламентских выборах заявил армянский премьер Никол Пашинян.

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По его словам, для проведения соответствующего референдума необходимо либо наличие у Армении статуса члена Евросоюза, либо официальное обращение Армении для вступления в Евросоюз. Но для начала нужно провести соответствующие реформы, добавил премьер-министр Армении.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не вернется в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и, когда понадобится, примет решение о выходе из объединения.

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
ТЕГИ:ПолитикаЕвросоюзАрменияНикол Пашинян

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