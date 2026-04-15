Историческая «невозможность»: Как Израиль, Ливан и США собрались разоружать «Хезболлу»
Ситуация в Ливане напоминает замкнутый круг, из которого может быть путь к деэскалации, но для его реализации потребуется скоординированность действий властей Ливана, Израиля и США как медиатора, заявил НСН эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.
В условиях продолжающихся боевых действий 14 апреля в Вашингтоне состоялись первые за более чем 40 лет прямые официальные переговоры между Ливаном и Израилем при посредничестве США. Встреча прошла на уровне послов двух стран с участием госсекретаря Марко Рубио. Он охарактеризовал ее как «историческую возможность» для начала движения к урегулированию. А посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что обе стороны «едины в стремлении освободить Ливан от «Хезболлы». «Хезболла» же обвинила руководство Ливана в нарушении конституции из-за прямых переговоров с Израилем.
«Здесь замкнутый круг образовался уже давно, потому что армия готова разоружить "Хезболлу". Другой вопрос, что такой возможности нет и сложно представить, что армия начнет воевать с "Хезболлой". Это вообще никому не нужно. Израиль идет на прямые переговоры с "Хезболлой" под давлением Соединенных Штатов. Но ясно, что несмотря на демонстрацию намерений, это ни к чему не приведет. Заключенное перемирие нарушается под различными предлогами. Израиль придерживается тактики волн. Периодически ему нужно, чтобы наступило перемирие, поскольку это время используется для отслеживания логистики "Хезболлы", для отслеживания перемещения ее лидеров. А новая эскалация позволяет уничтожать тех лидеров и подразделений "Хезболлы", которые были скрыты. Во-вторых, эскалация понемногу отдаляет "Хезболлу" от населения, поскольку люди каждый раз задумываются о том, что они оказывается в тисках регионального конфликта, в первую очередь между Ираном и Турцией. Поэтому наступает маргинализация Хезболлы не только в военном, но и в политическом плане. Многие союзники этого движения не согласны создавать с ней коалицию», - пояснил Мардасов.
По словам специалиста, вариант для деэскалации существует, но он требует скоординированной позиции между странами.
«Все идет к тому, что будет создана некая буферная зона, где река Литани будет разделяющей линией. Тем не менее, к северу от нее Израиль тоже пытается создать некий буфер, вынуждая население мигрировать с территории, чтобы в этом регионе разрушить всю инфраструктуру "Хезболлы". Для того, чтобы ситуация в Ливане успокоилась, приемлемый сценарий разоружения "Хезболлы" заключается в том, что армия зайдет на территорию этой буферной зоны и возьмет ее под контроль. Здесь возможны грамотные решения, но они требуют скоординированной позиции между странами и также чреваты эскалацией. И хотя возможности для деэскалации существуют, но я сомневаюсь в их реализации», - сказал собеседник НСН.
Хотя ситуация внутри самого Ливана сложная, но вряд ли она чревата гражданской войной.
«Ситуация накалена, но гражданская война в Ливане вряд ли произойдет. Во-первых, экономический кризис, который преследует страну с 2019 года плюс кризис элит. Во-вторых, "Хезболла" обессилена, она может сопротивляться на земле, но проводить какие-то крупные операции ей тяжело. Ну и она стремительно теряет поддержку среди населения. Но если Израиль будет действовать крайне жестоко, то "Хезболла", наоборот, может использовать это для мобилизации своей поддержки», - полагает Мардасов.
Ранее востоковед Евгений Сатановский заявил, что прекращение огня между Израилем и движением «Хезболла» возможно только в случае остановки обстрелов со стороны группировки.
- Историческая «невозможность»: Как Израиль, Ливан и США собрались разоружать «Хезболлу»
