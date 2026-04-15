Ситуация в Ливане напоминает замкнутый круг, из которого может быть путь к деэскалации, но для его реализации потребуется скоординированность действий властей Ливана, Израиля и США как медиатора, заявил НСН эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.

В условиях продолжающихся боевых действий 14 апреля в Вашингтоне состоялись первые за более чем 40 лет прямые официальные переговоры между Ливаном и Израилем при посредничестве США. Встреча прошла на уровне послов двух стран с участием госсекретаря Марко Рубио. Он охарактеризовал ее как «историческую возможность» для начала движения к урегулированию. А посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что обе стороны «едины в стремлении освободить Ливан от «Хезболлы». «Хезболла» же обвинила руководство Ливана в нарушении конституции из-за прямых переговоров с Израилем.

«Здесь замкнутый круг образовался уже давно, потому что армия готова разоружить "Хезболлу". Другой вопрос, что такой возможности нет и сложно представить, что армия начнет воевать с "Хезболлой". Это вообще никому не нужно. Израиль идет на прямые переговоры с "Хезболлой" под давлением Соединенных Штатов. Но ясно, что несмотря на демонстрацию намерений, это ни к чему не приведет. Заключенное перемирие нарушается под различными предлогами. Израиль придерживается тактики волн. Периодически ему нужно, чтобы наступило перемирие, поскольку это время используется для отслеживания логистики "Хезболлы", для отслеживания перемещения ее лидеров. А новая эскалация позволяет уничтожать тех лидеров и подразделений "Хезболлы", которые были скрыты. Во-вторых, эскалация понемногу отдаляет "Хезболлу" от населения, поскольку люди каждый раз задумываются о том, что они оказывается в тисках регионального конфликта, в первую очередь между Ираном и Турцией. Поэтому наступает маргинализация Хезболлы не только в военном, но и в политическом плане. Многие союзники этого движения не согласны создавать с ней коалицию», - пояснил Мардасов.