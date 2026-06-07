СМИ: В США ракетой за $500 тыс. сбили воздушный шар, приняв его за НЛО
В США ракетой за полмиллиона долларов сбили воздушный шар, приняв его за неопознанный летающий объект, сообщает New York Post.
Это произошло в 2023 году. Как заявил изданию бывший глава управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений Шон Киркпатрик, американские военно-воздушные силы направили к НЛО истребитель F-16 для противостояния. Объект был разнесен вдребезги, вероятно.
Как оказалось, воздушный шар был запущен бойскаутами в рамках исследовательского проекта. До этого объект успел восемь раз совершить кругосветное путешествие, прежде чем его сбили дорогостоящей ракетой.
Отмечается, что некоторые видео, на которых якобы были замечены НЛО, публикуются администрацией президента США Дональда Трампа. На них видно, как обычные предметы были ошибочно приняты за операторов беспилотников Reaper.
Ранее Трамп анонсировал публикацию порождающих вопросы документов об НЛО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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