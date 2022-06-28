«Военная мясорубка»: Россия пригрозила Литве из-за ограничений транзита в Калининград
Российские власти готовят Литве ответные меры, способные «перекрыть кислород», при этом Вильнюс не собирается смягчать ограничения на транзит.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 28 июня заявил, что попытки стран-членов НАТО отторгнуть Калининград от России приведут к военному столкновению. По его словам, Польше и Литве надлежит задуматься, так как на них это отразится в первую очередь.
«Любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», — сказал Джабаров.
Так, ранее экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявлял, что ограничение транзита в Калининградскую область — это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград. В ответ на это Владимир Джабаров подчеркнул, что российская сторона никогда не отдаст ни пяди своей земли.
Сенатор также выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации с транзитом в Калининградскую область. По его словам, ЕС уже пошел на исключения из санкций, которые позволяют возить все товары через Литву.
«Литва для вида вроде посопротивлялась, но они полностью зависят от Евросоюза и живут на этих дотациях, которые Евросоюз выделяет», — добавил он.
При этом советник президента Литвы Кястутис Будрис 27 июля заявил, что Вильнюс согласовал с Еврокомиссией основные принципы и положения транзита в Калининград. А двумя днями ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что принял решение не идти на уступки России по вопросу транзита в Калининградскую область. Он призвал правительство срочно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы осуществление антироссийских санкций не наносило ущерба интересам Литвы, но было болезненным для России.
«Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах». Совершенно ясно, что Литва должна применять и будет применять санкции ЕС», — написал Науседа в соцсетях.
Многие политики и эксперты сходятся во мнении, что Литва не собирается смягчать позицию по вопросу транзита в Калининградскую область. Так, член правления литовской партии «Социалистический народный фронт» Эдикус Ягелавичус в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что жители Литвы обеспокоены такой риторикой руководства и готовятся к ответным мерам со стороны России. Он считает, что Вильнюс такими действиями «зазывает себе войну».
«Есть несколько групп населения в Литве, одна группа, которая смотрит литовские новости и верит в то, что там показывают. Эти люди, наверное, во всем поддерживают литовскую власть. Есть большая часть людей, она увеличивается, которая начинает понимать, что Литва стреляет сама себе в ногу. Во-первых, с этими санкциями, во-вторых, с этим транзитом – вообще зазывает к себе, скажем так, войну. Многие люди думают, что может из-за этого война начаться, переживают, боятся – думают, как дальше делать, может, куда переезжать», - говорил Ягелавичус.
Со своей стороны, депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с «Радиоточкой НСН» уже допускал решение вопроса транзита с помощью армии и флота. По его словам, Россия слишком много уступает.
«Надо нормально решать вопрос с железной дорогой и не бить по хвостам, а предвидеть то, что будет еще хуже. В конце концов с литовцами никакой МИД ничего не решит – это смехотворно. Решит только армия, флот и вежливые люди», - указывал Колесник.
В свою очередь зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью «Аргументы и факты» 28 июля подчеркнул, что ответные меры России на действия Литвы будут жесткими. По его словам, значительная часть возможных ответных шагов носит экономический характер и «способна перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия». Также Москва может применить ассиметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта.
«Такая эскалация – плохой выбор. И пострадают от нее - обычные граждане Литвы, уровень жизни которых по европейским меркам – просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже», - сказал Медведев.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркивал, что паромный комплекс Калининградской области пока будет справляться с новыми грузами. В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
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