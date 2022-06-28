«Военная мясорубка»: Россия пригрозила Литве из-за ограничений транзита в Калининград

«Любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», — сказал Джабаров.

Так, ранее экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявлял, что ограничение транзита в Калининградскую область — это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград. В ответ на это Владимир Джабаров подчеркнул, что российская сторона никогда не отдаст ни пяди своей земли.

Сенатор также выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации с транзитом в Калининградскую область. По его словам, ЕС уже пошел на исключения из санкций, которые позволяют возить все товары через Литву.