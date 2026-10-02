Беглов: Пострадавший при пожаре особняк Миллера в Санкт-Петербурге восстановят

Особняк Миллера в Санкт-Петербурге, пострадавший в результате пожара, будет восстановлен. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

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Он подчеркнул, что дом Миллера является неотъемлемой частью ансамбля одной из главных площадей Санкт-Петербурга. И власти сделают «всё необходимое, чтобы вернуть городу эту достопримечательность».

«Имеющиеся в распоряжении города документы – данные фотофиксации, обмеры, архивные материалы - позволяют восстановить здание после пожара в первозданном виде», — указал губернатор.

Беглов добавил, что петербургская школа реставрации обладает всеми необходимыми компетенциями, ресурсами и квалифицированными специалистами для восстановления особняка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на ВДНХ завершена комплексная реставрация 42 объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:РеставрацияПожарСанкт-ПетербургАлександр Беглов

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