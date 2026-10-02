Новак назвал основной источник роста экономики России
Основной источник роста российской экономики на среднесрочном горизонте - внутренний спрос. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости.
«Основным источником роста на среднесрочном горизонте останется внутренний спрос», — подчеркнул зампредседателя правительства.
По словам Новака, прогнозируется, что суммарный оборот розничной торговли, платных услуг, общепита в 2026 году вырастет на 4,1%. В следующем году он, как ожидается, увеличится на 2,7%.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика России находится в ситуации «переохлаждения», в стране необходимо переходить к политике поддержки и стимулирования роста инвестиций.
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