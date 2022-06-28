Совфед: попытки стран НАТО забрать Калининград приведут к столкновению

Попытки стран — членов Североатлантического альянса отторгнуть Калининград от РФ приведут к военному столкновению, сообщает РБК со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.

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«Любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает», — заявил парламентарий.

Джабаров отметил, что в «эту мясорубку» первой попадет Польша. Политик посоветовал руководству страны об этом задуматься.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вина за ограничение транзита в Калининградскую область полностью лежит на Литве.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:НАТОКалининград
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