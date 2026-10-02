Япония ввела новые санкции против России
Власти Япония ввели новый пакет антироссийских санкций. Как пишет ТАСС, в «чёрный» список попали девять физлиц и 33 организации.
В частности, рестрикции введены в отношении гендиректора «ВНИИР-Прогресс» Владислава Костина, заместителя главы «Ростеха» Дмитрия Леликова, топ-менеджер «Ростеха» Василия Бровко и других.
В перечне компаний, попавших под японские санкции, помимо прочих значатся «Военторг», «ВНИИР-Прогресс», «Алабуга Девелопмент», «Уралвагонзавод», а также организации из Турции и ОАЭ.
Впервые Токио ввёл ограничения вводятся в отношении 35 судов, якобы связанных с Россией.
Ранее Австралия расширила санкции в отношении России, включив в «чёрный» список 33 физлица, 35 организаций и 38 судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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