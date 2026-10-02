Врач связала рост заболеваемости сахарным диабетом с образом жизни молодежи
Сегодня молодые люди мало двигаются и едят некачественную еду, заявила НСН Ирина Скорогудаева.
Сахарный диабет вызывается малоподвижным образом жизни и обилием моноуглеводов в рационе, а поэтому молодежь все чаще приобретает это заболевание, рассказала НСН заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин и кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Ирина Скорогудаева.
Диабет в России приобрел характер неинфекционной пандемии, в основном прирост пациентов идет за счет диабета второго типа. Об этом сообщает Минздрав РФ. Его заявление приводит ТАСС. Скорогудаеву не удивила такая статистика.
«Это возникло в связи с тем, что дети не двигаются также активно, как раньше: меньше занимаются спортом, больше сидят дома в компьютерах. Проблема в том, что они даже не ходят в магазин — все заказывают, вызывают такси или берут электросамокаты. Сначала чувствительность к инсулину снижается у мышечной ткани, затем на уровне печени развивается инсулинорезистентность. Мышцы должны работать и потреблять глюкозу для выработки энергии. Если нет физической нагрузки в течение дня, то это сильно влияет. Весомый вклад, помимо образа жизни, в формирование сахарного диабета вносит большое употребление моноуглеводов — они медленнее усваиваются и дают скачок глюкозы в крови: соки, выпечка, готовая еда с соусами и скрытым сахаром», — отметила она.
Врач добавила, что вылечиться от болезни не получится.
«Поджелудочная железа у многих справляется за счет повышения уровня инсулина, она не может бесконечно этим заниматься, а у ребенка еще длительный жизненный путь. Этот орган регенерирует хуже многих других, а изменения там имеют необратимый характер. Чем позже возникнут эти проблемы, тем больше шансов прожить дольше без всех осложнений сахарного диабета. Их лечить очень и очень сложно, потому что нельзя от них избавиться — человеку придется пожизненно сидеть на каких-то препаратах. Проблема в том, что болезнь не чувствуется — человек не понимает, что она есть, а когда замкнулся патогенетический механизм, то обратно все открутить нельзя. Если похудеть и соблюдать диету, то ситуация улучшится, но полностью вылечиться нельзя. Не получится пить таблетки и снова есть сахар и потреблять углеводы», — подчеркнула она.
Ранее Скорогудаева объяснила НСН, продлевает ли жизнь полный отказ от сахара.
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