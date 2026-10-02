Новак заявил, что дефицита дизтоплива в России нет

Дизельное топливо в России производится в необходимом объёме. Как пишет RT, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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В ходе правительственного часа в Совете Федерации он указал, что дефицита дизтоплива в стране нет.

«По дизельному топливу рынок сбалансирован... в случае перепроизводства... будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт», - добавил Новак.

Ранее правительство России продлило запрет на экспорт дизеля до 31 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:ДефицитТопливоАлександр Новак

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