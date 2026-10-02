Новак заявил, что дефицита дизтоплива в России нет
2 октября 202614:36
Алексей Филимонов
Дизельное топливо в России производится в необходимом объёме. Как пишет RT, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
В ходе правительственного часа в Совете Федерации он указал, что дефицита дизтоплива в стране нет.
«По дизельному топливу рынок сбалансирован... в случае перепроизводства... будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт», - добавил Новак.
Ранее правительство России продлило запрет на экспорт дизеля до 31 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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