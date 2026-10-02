Новак заявил, что дефицита дизтоплива в России нет

В ходе правительственного часа в Совете Федерации он указал, что дефицита дизтоплива в стране нет.

«По дизельному топливу рынок сбалансирован... в случае перепроизводства... будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт», - добавил Новак.

Ранее правительство России продлило запрет на экспорт дизеля до 31 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».