Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион.

Он добавил, что нынешние лидеры западных стран — «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. По его мнению, президент США Джо Байден должен был из-за начала спецоперации на Украине обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».