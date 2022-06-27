«Владимир, мы отнимаем Калининград»: В Латвии посоветовали Байдену отсечь анклав от России

Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион.

Он добавил, что нынешние лидеры западных стран — «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. По его мнению, президент США Джо Байден должен был из-за начала спецоперации на Украине обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».

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Литва объявила о прекращении транзита ряда товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной были названы санкции Евросоюза, введенные против России из-за специальной военной операции на территории Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛатвияКалининград
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