Россиян предупредили о наказании за использование ботов для пробива информации
Применение ботов для незаконного получения персональных данных может обернуться для гражданина лишением свободы. Об этом NEWS.ru заявил адвокат Сергей Жорин.
По его словам, в Уголовной кодексе РФ прямо прописана ответственность «за незаконные использование, передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные». Речь идёт о случаях неправомерного доступа или иного незаконного способа.
Юрист отметил, что по базовому составу человека могут отправить в колонию на срок до четырёх лет лишения свободы, а при наличие квалифицирующих обстоятельствах суд может назначить «значительно больше».
«Исключение - обработки данных физическим лицом исключительно для личных и семейных нужд», - заключил эксперт.
Ранее Жорин заявил, что человека могут привлечь к административной или уголовной ответственности и за лайк, и за дизлайк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Новак заявил, что дефицита дизтоплива в России нет
- Япония ввела новые санкции против России
- Россиян предупредили о наказании за использование ботов для пробива информации
- Рекламное сообщество опровергло запрет на показ роликов с немногодетными семьями
- Врач связала рост заболеваемости сахарным диабетом с образом жизни молодежи
- Режим ЧС ввели в Татарстане из-за гибели посевов
- Новак: Ситуация с атаками БПЛА на российские НПЗ остается напряженной
- Беглов: Пострадавший при пожаре особняк Миллера в Санкт-Петербурге восстановят
- Новак назвал основной источник роста экономики России
- Лукашенко: Белорусы никогда не позволят стрелять в спину русским