Россиян предупредили о наказании за использование ботов для пробива информации

Применение ботов для незаконного получения персональных данных может обернуться для гражданина лишением свободы. Об этом NEWS.ru заявил адвокат Сергей Жорин.

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По его словам, в Уголовной кодексе РФ прямо прописана ответственность «за незаконные использование, передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные». Речь идёт о случаях неправомерного доступа или иного незаконного способа.

Юрист отметил, что по базовому составу человека могут отправить в колонию на срок до четырёх лет лишения свободы, а при наличие квалифицирующих обстоятельствах суд может назначить «значительно больше».

«Исключение - обработки данных физическим лицом исключительно для личных и семейных нужд», - заключил эксперт.

Ранее Жорин заявил, что человека могут привлечь к административной или уголовной ответственности и за лайк, и за дизлайк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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