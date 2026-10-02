Россиян предупредили о наказании за использование ботов для пробива информации

Новак назвал основной источник роста российской экономики

С 1 декабря сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России составит от 1-го до 10% от стоимости

Япония ввела санкции против 33 российских организаций и девяти физлиц

Учеников школы одного из иркутских поселков перевели на дистант из-за медведя

ФАС подготовила законопроект, запрещающий использовать образы не многодетных семей в социальной рекламе

Изучение ИИ в школе подготовит детей не только к настоящему, но и к будущему, заявил в МГТУ им. Баумана