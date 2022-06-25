В ЕП признали победу России по вопросу транзита в Калининград через Литву

Еврокомиссия подготовила документ, который позволяет России провозить через территорию Евросоюза в Калининград попавшие под санкции товары. Об том в своих соцсетях написал депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

Он признался, что пока Россия «побеждает» в этом вопросе.

Депутат рассказал, что в структурах Евросоюза прошла серия встреч, на которых обсуждалась перевозка грузов с основной территории России в Калининград. Так, Литва настаивала на прежней позиции, но один из членов ЕС потребовал пересмотра санкций. При этом, какое именно это было государство, Ауштрявичюс не раскрыл.

По его словам, в союзе начались дебаты, поэтому пока стороны так и не сумели договориться, но уже представили документ, позволяющий перевозить товары по территории союза из РФ в Калининград.