В ЕП признали победу России по вопросу транзита в Калининград через Литву
Еврокомиссия подготовила документ, который позволяет России провозить через территорию Евросоюза в Калининград попавшие под санкции товары. Об том в своих соцсетях написал депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.
Он признался, что пока Россия «побеждает» в этом вопросе.
Депутат рассказал, что в структурах Евросоюза прошла серия встреч, на которых обсуждалась перевозка грузов с основной территории России в Калининград. Так, Литва настаивала на прежней позиции, но один из членов ЕС потребовал пересмотра санкций. При этом, какое именно это было государство, Ауштрявичюс не раскрыл.
По его словам, в союзе начались дебаты, поэтому пока стороны так и не сумели договориться, но уже представили документ, позволяющий перевозить товары по территории союза из РФ в Калининград.
Президент Литвы Гитанас Науседа обещал озвучить позицию до встречи с главой Еврокомиссии, но так и не высказался. Ауштрявичюс считает, что в сложившейся ситуации литовский политик просто не может выступать против инициативы.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с 18 июня будет прекращен транзит подсанкционных товаров.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не собирается организовывать блокаду Калининграда, указав на необходимость пересмотра директивы по исполнению рестрикций.
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