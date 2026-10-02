Рекламное сообщество опровергло запрет на показ роликов с немногодетными семьями

Борис Омельницкий рассказал НСН, что в диалоге рекламного сообщества с регуляторами по вопросу продвижения семейных ценностей и образа многодетной семьи речи о запретах не ведется.

Инициатива по продвижению семейных ценностей, в том числе позитивного образа многодетной семьи, исходила от рекламного сообщества и обсуждается уже несколько месяцев, а дискуссия с регуляторами происходит в формате рекомендаций и обсуждений, а не запретов, рассказал НСН президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Борис Омельницкий.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила законопроект, согласно которому государственные органы власти при заказе социальной рекламы, в которой планируют показывать семью с ребенком, должны будут изобразить благополучную семью как минимум с тремя детьми. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Однако Омельницкий подчеркнул, в консультациях сообщества с ФАС обсуждались исключительно идеи и рекомендации, а про жесткие запреты речи не никогда не велось.

«Давайте опираться на то, что происходит. Дискуссия между профессиональным креативным сообществом и регуляторами ведется достаточно давно. Рекламное и креативное сообщество думает в эту сторону, исследует, каким образом визуально, через трансляцию ценностей рассказывать про то, в чем счастье и реализация в многодетности. Жестких условий никто не ставит, все понимают, что это у людей подобная коммуникация вызовет скорее недоверие, чем погружение и следование такой рекламе. Процесс ведется на уровне исследования и российского, и международного опыта в части этой коммуникации, а не так чтобы что-то запрещать. Мы все находимся в диалоге, и ФАС как раз, когда мы с ними на эту тему общаемся, просит думать и идти путем рекомендаций и саморегулирования», — рассказал собеседник НСН.
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Он подчеркнул, что образ большой и счастливой семьи активно используется и за рубежом, так как он органично вплетается, в том числе, в коммерческую рекламу.

«Реклама — это часть коммуникации, и ее задача рассказывать, какие есть возможности, что происходит, как те или иные бренды могут решать какие-либо задачи людей. Есть рекомендации рассказывать о том, какие есть программы поддержки семей, потому что в России действительно много делается для того, чтобы многодетные семьи чувствовали себя комфортно. Есть не только российский опыт, но и зарубежный, где как раз транслируется то, как большая семья вместе может проводить время, встречаться за большим столом. Все эти образы очень органично вплетаются как раз в ту картинку, когда большая семья вызывает у человека образ счастья. Мы все заинтересованы в том, чтобы в России люди воспринимали семью и многодетность не как обременение, а все-таки транслировался образ того, как в России поддерживается возможность растить и развивать много детей. Мы решили идти путем саморегулирования, изучения лучшего опыта, как российского, так и международного, и мотивировать бренды, производителей с такими работами приходить на рекламные конкурсы, чтобы собирать кейсы и смотреть, какой эта коммуникация может быть», — пояснил Омельницкий.

Ранее сенатор Российской Федерации от Архангельской области, член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков в пресс-центре НСН объяснял, почему российская молодежь сегодня может бояться заводить детей.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:РекламаМногодетные Семьи

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