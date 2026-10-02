Режим ЧС ввели в Татарстане из-за гибели посевов

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в 41 районе Татарстана из-за гибели посевов сельхозкультур. Как сообщает РИА Новости, соответствующее распоряжение подписал глава республики Рустам Минниханов.

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В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказали, что к гибели посевов привели такие явления, как выпревание, заморозки и переувлажнение почвы.

«Режим чрезвычайной ситуации введен в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности», - указали в ведомстве.

Ранее в Краснодарском крае ввели региональный режим ЧС из-за проблем аграриев после атак дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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