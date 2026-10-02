Режим ЧС ввели в Татарстане из-за гибели посевов
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в 41 районе Татарстана из-за гибели посевов сельхозкультур. Как сообщает РИА Новости, соответствующее распоряжение подписал глава республики Рустам Минниханов.
В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказали, что к гибели посевов привели такие явления, как выпревание, заморозки и переувлажнение почвы.
«Режим чрезвычайной ситуации введен в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности», - указали в ведомстве.
Ранее в Краснодарском крае ввели региональный режим ЧС из-за проблем аграриев после атак дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Рекламное сообщество опровергло запрет на показ роликов с немногодетными семьями
- Врач связала рост заболеваемости сахарным диабетом с образом жизни молодежи
- Режим ЧС ввели в Татарстане из-за гибели посевов
- Новак: Ситуация с атаками БПЛА на российские НПЗ остается напряженной
- Беглов: Пострадавший при пожаре особняк Миллера в Санкт-Петербурге восстановят
- Новак назвал основной источник роста экономики России
- Лукашенко: Белорусы никогда не позволят стрелять в спину русским
- Женщина, которая ведет: Паулина Андреева раскрыла секреты «Битвы моторов»
- Проверка на бота: Какие тесты готовят пользователям интернета вместо «капчи»
- Юрист оценил шансы Малофеева вернуть изъятые США средства