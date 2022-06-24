Песков: Россия настроена решительно в ситуации с блокадой Калининграда
Россия настроена решительно в ситуации с ограничением Литвой транзита грузов в Калининград, однако Москва не будет спешить с принятием решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
«Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения», — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что РФ самым серьезным образом анализирует происходящее и через МИД доводит свою позицию «оппонентам» из других стран, пишет RT. По словам пресс-секретаря, правота Москвы в сложившейся ситуации «абсолютна», однако для принятия ответных мер «нам нужно время, чтобы эту ситуацию проанализировать».
Кроме того, Песков допустил, что решение об ограничении транзита в Калининград будет отменено.
«Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», — заключил представитель Кремля.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия может предпринять ряд мер для воздействия на Литву и снятия блокады Калининграда. Парламентарий в беседе с Известиями допустил, что Москва создаст Вильнюсу «проблемы, связанные с поступлением туда определенных товаров», предъявить территориальные претензии или оказать давление через третьи страны.
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