Песков: Россия настроена решительно в ситуации с блокадой Калининграда

«Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что РФ самым серьезным образом анализирует происходящее и через МИД доводит свою позицию «оппонентам» из других стран, пишет RT. По словам пресс-секретаря, правота Москвы в сложившейся ситуации «абсолютна», однако для принятия ответных мер «нам нужно время, чтобы эту ситуацию проанализировать».

Кроме того, Песков допустил, что решение об ограничении транзита в Калининград будет отменено.

«Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», — заключил представитель Кремля.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия может предпринять ряд мер для воздействия на Литву и снятия блокады Калининграда. Парламентарий в беседе с Известиями допустил, что Москва создаст Вильнюсу «проблемы, связанные с поступлением туда определенных товаров», предъявить территориальные претензии или оказать давление через третьи страны.

