Новак: Ситуация с атаками БПЛА на российские НПЗ остается напряженной

Ситуация с атаками украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) остается достаточно напряжённой. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Только сегодня ночью на наши четыре завода была атака, мы фактически отбили все», - рассказал он в Совете Федерации.

Новак добавил, что ущерб от постоянных налётов значительно снизился за счёт того, что была пртоведена большая работа по усилению защиты заводов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на удары по российским НПЗ была уничтожена металлургическая промышленность Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:АтакаБеспилотникиНПЗАлександр Новак

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