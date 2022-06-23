Боррель: ЕС не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией
23 июня 202219:31
Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией. Об этом сообщает ТАСС.
Политик отметил, что речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.
Ранее Литва ограничила транзит ряда товаров, подпавших под санкции ЕС, в Калининградскую область. В связи с этим Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru